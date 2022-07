DIRECT. Tour de France 2022 : le retour des baroudeurs ? Suivez la dixième étape entre Morzine et Megève

Retour sur le vélo après une journée de repos pour les coureurs. Accidentée plutôt que montagneuse, la dixième étape du Tour de France, mardi 12 juillet, représente en quelque sorte une transition avant les cols de haute montagne mercredi. Après le départ de Morzine (prévu autour de 13h40), les coureurs enchaîneront des cols aux difficultés multiples, bordant notamment le lac Léman, sur plus de 148 kilomètres. Avec un dénivelé négatif, les premiers instants de la course devraient être rapides et favoriser une échappée qui pourrait encore aller au bout.

L'arrivée à l'altiport de Megève, au terme d'une pente de 22 km à 4,2% en moyenne, devrait convenir particulièrement aux baroudeurs. Les quelques difficultés du jour n'offrant pas des pourcentages très élevés, les purs grimpeurs ne devraient pas vraiment avoir l'occasion de prendre une avance considérable. Suivez l'étape en direct.