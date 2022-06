“Les 1028 jours, ça correspond aux 3 ans qu’il nous reste pour inverser la balance”

“J’ai sauté, je suis arrivée sur le terrain. Je me suis attachée, j’ai eu le temps de me positionner pour que ça dure le plus longtemps possible”. Alizée revient sur l’action coup de poing qu’elle a mené en plein Roland-Garros pour le climat.

Elle arborait un t-shirt sur lequel était inscrit 1028 jours : “Les 1028 jours, ça correspond aux 3 ans qu’il nous reste pour réussir à inverser la balance et préserver notre climat” explique la jeune femme.

Eveiller les consciences sur l’urgence, c’est la mission que s’est donnée Alizée : “C’est l’idée de se dire qu’aujourd’hui tous les yeux sont rivés sur Roland Garros et c’est l’idée de se dire : détournez votre regard et regardez la réalité en face de où est-ce qu’on est en train d’être amenés”.

Alizée a réalisé son action pour Dernière Rénovation, qui souhaite changer la législation française concernant en priorité la rénovation thermique. Son espoir : une réponse du gouvernement et la prise de conscience collective “derrière les écrans et les journaux” de l’urgence de la situation.