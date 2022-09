Littoral : les plages françaises rétrécissent sous l'effet de l'érosion

Les plages françaises s'effritent, rongées par la mer et la montée des eaux, année après année. Vu du ciel, de la Manche à la Méditerranée, en passant par l'Atlantique, la France rétrécit. Avec le réchauffement climatique, les terres disparaissent, englouties par les flots. À Soulac-sur-Mer (Gironde), l'océan a même gagné 250 m en moins d'un siècle, soit quasiment quatre mètres par an.



126 communes classées prioritaires

"Depuis 50 ans, on a l'équivalent de 30 km² qui ont disparu. 30 km², c'est environ 24 000 piscines olympiques", explique Swann Lamarche, expert de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN). La Tranche-sur-Mer (Vendée) est l'une des communes les plus exposées de France. Les habitants, impuissants, voient la plage disparaître peu à peu. Les digues en bois, autrefois efficaces, ne suffisent plus. Alors la mairie a investi plus de 100 000 euros dans des barrages plus robustes, pour repousser les vagues. En France, 126 communes sont classées prioritaires face à l'érosion.