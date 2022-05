Érosion : 126 communes s'inscrivent sur une liste prioritaire pour mieux protéger leur littoral

La liste des 126 communes les plus touchées par le réchauffement climatique et la montée des eaux a été dévoilée, mercredi 4 mai. Sur le littoral, des mesures commencent à être prises pour enrayer le phénomène.

Des falaises qui s'effondrent, des vagues qui s'attaquent aux constructions, et des immeubles abandonnés à la mer : l'érosion fait son œuvre, et menace des centaines de communes littorales. 126 communes de Bretagne, de Normandie, de Nouvelle-Aquitaine ou encore de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane ont choisi d'affronter le danger, en s'inscrivant sur une liste prioritaire.

Inscription sur une liste prioritaire

À Pornichet (Loire-Atlantique), le sentier côtier est régulièrement menacé. "Il y a de fortes chances que petit à petit, la mer grignote ce beau passage. J'espère qu'il y aura des aménagements pour préserver", commente un homme. Dans le Finistère, le centre de Camaret-sur-Mer serait menacé. "Il va falloir qu'on fasse quelque chose, parce que ce mur protège pour l'instant, mais dans quelques années, (…) il ne protégera plus", s'inquiète le maire, Joseph Le Mérour. En s'inscrivant sur la liste prioritaire, les communes devront étudier les risques sur 30 et 100 ans, faire des cartes, des prévisions et appliquer une réglementation stricte. Beaucoup refusent les contraintes.