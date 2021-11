Climat : l'érosion marine menace le littoral français

Au bord de ses terres, à Montmartin-sur-Mer (Manche), David Lecordier ne peut que constater l'avancée inéluctable de l'eau. Cet éleveur de moutons a déjà perdu trois hectares de terres. Pourtant, lorsqu'il a repris la ferme familiale en 1993, une dune de 500 mètres de long protégeait son exploitation. Une vaste prairie couvrait une partie de cette dune.

La montée des eaux menace le patrimoine

Mais la tempête de 1999 a brisé cette protection, et l'eau a avancé, inexorablement. David Lecordier s'imaginait faire sa vie ici, mais il est contraint de partir. "Je suis né dans la commune à côté (...), on a quand même un site remarquable, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de partir, mais bon, on n'a pas envie de tout perdre non plus", se résigne-t-il. Pour la première fois en Normandie, une activité professionnelle est contrainte de déménager. L'éleveur attend à présent l'offre de rachat du Conservatoire du littoral. La montée des eaux a aussi un impact sur notre patrimoine, comme à Graye-sur-Mer (Calvados), où un blockhaus de la Seconde Guerre mondiale se trouve dorénavant au bord de l'eau. En France, 22% du littoral recule à cause de l'érosion marine.