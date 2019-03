Mine d’or : l’eldorado finlandais

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Dans l’immensité blanche de la Laponie (Finlande), à 150 km au nord du cercle polaire, la température est de -30 degrés. La nature est à l’état pur, jusqu’à de gigantesques installations. On y trouve en effet la plus grande mine d’or d’Europe, des usines et des ateliers finlandais. 1 200 personnes y travaillent 24 heures sur 24 afin d’extraire, comme en 2018, plus de six tonnes d’or. Comment le sous-sol finlandais est-il de plus en plus creusé pour récupérer le métal précieux ? Jusqu’où ira cette nouvelle ruée vers l’or et quelles en seront les conséquences sur l’environnement ?

Jusqu’à 1 000 mètres sous terre

On entre dans la mine comme dans un tunnel. Après avoir traversé un nuage de vapeur, c’est le début de 100 km de route, creusés dans la roche depuis six ans. Ce dédale permet de descendre jusqu’à 1 000 mètres sous terre. Les employés sont éparpillés dans ces galeries, à la recherche de l’or. Les ouvriers passent dix heures d’affilée dans la mine. L’an dernier, plus de 1,5 million de tonnes de minerais sont sorties sur des camions. Ils ont été transportés quelques centaines de mètres plus loin vers une usine, où l’or est extrait de la roche. Les habitants alentour craignent que l’usine pollue la nature.

