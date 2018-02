Les voyages en eaux troubles des élus du syndicat des eaux usées de Paris

En mars, treize élus du SIAAP (Syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne) partent vers le Brésil : huit jours de voyage en classe affaires tous frais payés. Pas pour le carnaval, mais pour un voyage de travail pour le Forum mondial de l'eau. Les années précédentes, c'était Istanbul, Mexico ou Marrakech. Il faut ajouter à cela la semaine de l'eau à Stockholm et le Congrès mondial à Cancún.

Bonjour le décalage horaire

Patrick Trémège, président du SIAAP élu du XIIIe arrondissement de Paris et ancien député UMP, est souvent en voyage pour faire de la coopération. Après le Laos en décembre, il est parti deux semaines à Djibouti début janvier avant d'enchaîner sur les Comores. Du 8 au 16 février, il était attendu à Cuba avant 18 jours à Madagascar et Brasilia en mars pour le Forum mondial de l'eau. Les ONG spécialistes de l'accès à l'eau potable s'insurgent. Sollicités, le SIAAP et Patrick Trémège n'ont pas répondu. Ce dernier serait en déplacement à l'étranger.