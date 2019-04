Les sacs biodégradables peuvent rester inaltérés dans la nature pendant trois ans

Ils sont présentés comme écologiques mais ne sont pas irréprochables. Les sacs dits biodégradables peuvent rester inaltérés pendant trois ans dans la nature, selon une étude publiée lundi 29 avril dans la revue Environmental Science and Technology (en anglais).

Imogen Napper, la scientifique qui a dirigé ces recherches, a dit au Guardian (en anglais) avoir été "très surprise que n'importe quel sac puisse encore servir pour transporter des courses après trois ans".

My 3-year experiment is out today! This is a biodegradable plastic bag after 3-years in the marine environment, and it can hold a full bag of shopping. Biodegradable/compostable items do not necessarily break down quickly in natural environments like the ocean pic.twitter.com/LDucC4NucJ