La consigne du verre bientôt expérimentée dans "plus de 1 000" magasins du nord et de l'ouest de la France

La consigne du verre va être expérimentée dans "plus de 1 000 hypermarchés, supermarchés et magasins bio" à partir de mai 2025, indique Célia Rennesson, directrice de l'association Réseau Vrac et Réemploi, sur franceinfo, jeudi 22 août. Elle sera testée dans les Pays-de-la-Loire, en Bretagne, en Normandie et dans les Hauts-de-France sur des produits que les habitants de ces régions "ont l'habitude de consommer, de grandes marques, dans des emballages en verre consignés pour réemploi".

Les clients de ces magasins se verront appliquer une consigne en caisse en échange des contenants en verre, pots ou bouteilles. Il s'agira d'une "petite valeur monétaire", "probablement aux alentours de 20 ou 30 centimes, selon les tailles et les formats", précise Célia Rennesson. Selon la directrice de Réseau Vrac et Réemploi, il faut trouver un juste milieu pour le prix de la consigne : "Si l'emballage n'a pas de valeur, il risque de ne pas être rapporté et, en même temps, il ne faut pas être trop étouffant pour ne pas diminuer le pouvoir d'achat".

"Tous gagnants"

Une fois le produit consommé, les clients pourront rapporter l'emballage en magasin, où "on leur rendra leur consigne", poursuit Célia Renesson. Le pot ou la bouteille sera alors trié, lavé, puis renvoyé au producteur. L'objectif est de réemployer 10% des emballages d'ici 2027, comme le demande la loi Agec sur l'économie circulaire de février 2020. "C'est le minimum que l'on se fixe", souligne la directrice de l'association. D'après elle, avec la consigne, "on sera tous gagnants, économiquement et environnementalement".

Célia Rennesson envisage l'ouverture, d'ici la fin de l'année, d'un "appel à manifestation pour pouvoir inciter d'autres producteurs, d'autres marques, qui ont notamment des produits vendus dans cette région, à rejoindre le projet".