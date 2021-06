Journée mondiale de l’océan : Under the Pole, des expéditions salutaires

Invités du 23h à l’occasion de la journée mondiale de l’océan, mardi 8 juin, les explorateurs marins, Emmanuelle et Ghislain Bardout, évoquent leur travail et les enseignements qui en découlent.

Emmanuelle et Ghislain Bardout dirigent les expéditions Under the Pole depuis plus de dix ans. À visée scientifique, documentaire et pédagogique, leurs missions permettent aussi de dresser un état des lieux des fonds marins et de sensibiliser à leur préservation. "Les océans sont évidemment touchés par le dérèglement climatique, comme l’est de manière générale la biodiversité. Mais il y a aussi de l’espoir. Par exemple, la plateforme Océan & Climat vient de publier son rapport Un océan de solutions, qui rend compte d’une soixantaine d’organisations proposant des actions", explique Ghislain Bardout sur le plateau du 23h, mardi 8 juin.

Des gestes au quotidien

À l’approche des vacances, que certains passeront au bord de la mer, Emmanuelle Bardout rappelle de son côté des gestes essentiels, comme "faire attention à ses déchets". "On connaît tous aujourd’hui les ravages que fait le plastique sur la planète et dans les océans. On retrouve surtout ces microplastiques, que l’on ne voit pas et qu’ingèrent les animaux. Au-delà de ça, il s’agit aussi de revoir la manière dont on vit, consomme. Quand on est au bord de la mer, acheter par exemple du poisson local, en fonction de la saison", souligne-t-elle.