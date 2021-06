Journée mondiale de l’océan : les fonds marins dévoilés par Emmanuelle et Ghislain Bardout

Depuis près de 15 ans, Emmanuelle et Ghislain Bardout entretiennent une histoire d’amour avec les profondeurs, sa faune et sa flore. En 2015, les deux explorateurs se sont rendus au Groenland, le royaume blanc du pôle Nord, pour plonger sous son immensité glacée, des centaines de fois et jusqu’à 111 mètres de profondeur. Leur mission, baptisée Under the Pole, consistait à observer et recenser la biodiversité sous-marine, parfois féerique, à l’image de certains oursins fluorescents.

Trois jours et trois nuits sous l’eau

"Ça a été un incroyable défi, basé sur du bénévolat. Ils avaient des compétences ultra-professionnelles, et leur passion a emmené tout un équipage", se souvient le navigateur Roland Jourdain, parrain de la mission. L’expédition les pousse en 2019 plus au sud, dans les eaux polynésiennes. L’équipe s’y immerge, grâce à une capsule, pendant trois jours et trois nuits consécutives. Un rêve réalisé pour les deux aventuriers aquatiques, qui devrait encore les emmener vers de nouvelles profondeurs.