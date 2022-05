Jour du dépassement : les recommandations de la WWF pour préserver l'environnement

Jeudi 5 mai marque le jour du dépassement en France, celui où le pays a épuisé la totalité de ses ressources naturelles. "Si toute l'humanité consommait comme nous, il faudrait 2,9 planètes pour subvenir à nos besoins, et ce jusqu’à la fin de l’année", explique la journaliste Saada Soubane, présente sur le plateau du 12/13. Le 5 mai, soit "cinq mois plus tôt que lorsqu’il a été mesuré pour la première fois en 1961", précise-t-elle. Il serait toutefois possible de faire reculer la date. Le WWF a fixé un calendrier à cinq ans.

Eviter 28 000 décès humains liés à la pollution

"Avec de l’ambition, on pourrait faire reculer cette date de 25 jours, si et seulement si on se fixe des objectifs précis", indique la journaliste. Parmi ces objectifs, diviser par deux l’utilisation de pesticides, parvenir à avoir 25 % de terres cultivées en bio, réaliser 700 000 rénovations chaque année, ou encore utiliser le vélo dans 15 % des déplacements. Le WWF propose d’observer l’évolution de certains animaux ou de certains végétaux emblématiques comme les hirondelles ou les coraux. "En plus de préserver la faune et la flore, faire reculer le jour de dépassement permettrait aussi d’éviter 28 000 décès humains liés à la pollution", conclut Saada Soubane.