La France a atteint le "jour du dépassement", quand l'humanité consomme plus de ressources que la Terre n'en produit en une année

Si toute l'humanité vivait comme les Français, elle aurait consommé en 95 jours toutes les ressources que la planète peut renouveler en un an. C'est le constat dressé par l'ONG WWF France dans un communiqué, jeudi 5 mai, "jour du dépassement" pour la France en 2022.

Ce "jour du dépassement" est calculé par l'ONG américaine Global Footprint Network en prenant en compte l'empreinte écologique des activités humaines, c'est-à-dire les surfaces terrestre et maritime nécessaires pour produire les ressources consommées par la population et absorber ses déchets. Cette empreinte est ensuite croisée avec la "biocapacité" de la Terre, à savoir la capacité des écosystèmes à se régénérer et à absorber les déchets produits par l'Homme, notamment les gaz à effet de serre.

"Nous n'y sommes pas condamnés"

Au niveau mondial, il tombe est tombé le 29 juillet en 2021. Pour la France, cet indicateur ne cesse de se dégrader : il tombe aujourd'hui environ 5 mois plus tôt qu'en 1961. Si le monde entier consommait aujourd'hui comme les Français, il faudrait 2,9 Terres pour subvenir aux besoins de l'humanité, précisent les deux ONG. En moyenne, "entre 1981 et 2007, le Jour du dépassement a avancé de 10 jours à l'issue de chaque mandat", a dénoncé WWF France.

Mais "bonne nouvelle : nous n'y sommes pas condamnés", a commenté Isabelle Autissier, présidente d'honneur de l'ONG. L'association a étudié trois scénarios possibles pour mesurer les effets du second mandat d'Emmanuel Macron. Parmi eux, le scénario de la "planification écologique" pourrait retarder l'échéance de 25 jours à la France d'ici 2027. Mais il impliquerait des objectifs et des mesures "plus ambitieux qu'actuellement" : diviser par deux l'utilisation de pesticides, réaliser 700 000 rénovations complètes chaque année, accélérer le développement des énergies renouvelables... Le scénario "engagements déjà pris", qui correspond à l'application des lois et objectifs déjà formalisés ces cinq dernières années, ferait gagner 3 jours à la France d'ici 2027, et dans le scénario du "laisser-aller", le "jour du dépassement" avancerait de deux jours.