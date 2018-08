Jeter ses lentilles de contact dans les toilettes est très polluant

Selon une étude américaine, environ 23 tonnes de lentilles finiraient chaque année dans les eaux usées aux Etats-Unis. Ce qui génère une importante pollution de microplastiques, car ces déchets de petites tailles passent à travers les filtres des stations d'épuration.

Les lentilles jetables sont un fléau pour l'environnement lorsqu'elles sont jetées dans les WC. Chaque année, ce sont pas moins de 3,36 milliards de lentilles en plastique jetables, soit 23 tonnes, qui finissent dans les eaux usées aux États-Unis sous forme de pollution microplastique, selon une équipe de chercheurs américaine qui a présenté ses travaux lors d"une réunion de l'American Chemical Society. Près de 20% des utilisateurs de lentilles de contact, soit environ 9 millions d'Américains, jetteraient aux toilettes ou dans l'évier leurs dispositifs ophtalmiques, ajoutent les chercheurs.

Ingénieur en environnement à l'université d'Etat d'Arizona, Rolf Halden a découvert qu'aucune étude n'avait encore été menée sur le recyclage des lentilles, détaille le New York Times. Avec ses collègues Varun Kelkar et Charles Rolsky, ils interrogent 139 personnes porteuses et non-porteuses de lentilles et découvrent que 19% des utilisateurs de lentilles avouent se débarrasser de leur matériel d'optique dans les toilettes ou dans l'évier. Les scientifiques suivent alors la trace des déchets et s'aperçoivent que les lentilles, très fines et de petites tailles, passent à travers les filtres des stations d'épuration.

"Une très mauvaise nouvelle pour l'environnement"

Ils poursuivent leurs recherches et soumettent les lentilles aux micro-organismes utilisés dans les stations de traitement des eaux usées pour vérifier si ces dernières sont biodégradables. Ils s'aperçoivent que même après sept jours, les lentilles ne subissent que de très légères altérations. "Une très mauvaise nouvelle pour l'environnement", explique Rolf Halden dans le New York Times.

Au final, les lentilles se retrouvent dans les boues d'épuration sous forme de pollution microplastique. Ces dernières sont notamment utilisées comme engrais par les agriculteurs. Les lentilles finissent donc par polluer l'écosystème et les chercheurs redoutent que cette pollution n'atterrisse dans l'assiette des consommateurs. ll existe différentes solutions pour les fabriquants de lentilles afin de supprimer cette pollution, mais en attendant, le plus simple reste de les jeter à la poubelle.