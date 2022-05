Jardinage : le robot tondeuse séduit les gazons

Fini le bruit, les pannes de moteur ou les bougies encrassées. Le robot tondeuse est devenu la nouvelle star des jardins, car il tond sur commande. Un couple de retraités de Béruges (Vienne) l’a programmé sur son téléphone : il démarre chaque jour à midi. Un soulagement pour ces retraitées qui ont des problèmes de santé. "C’est génial. Cela ne consomme pas de carburant, à part un peu d’électricité, mais pas beaucoup", témoigne Guy Réveillaud. Un fil électrique enterré dans le jardin permet de délimiter jusqu’où le robot peut aller.



De plus en plus de demandes

Les prix vont de 600 à 5 000 euros selon les modèles. L’an dernier, les ventes ont progressé de 10 %. "Aujourd’hui, on est à 90 machines à l’année, vous voyez la progression, et on estime qu’on va monter à 150 machines d’ici deux ou trois ans", affirme un gérant de magasin. Fort de leur succès, les délais de livraison des robots tondeurs s’allongent.