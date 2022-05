Les pépites transports du concours Lépine

Le dimanche à 17h23 et 19h51

La 121e édition du concours Lépine, qui se tenait à la Foire de Paris, se termine ce dimanche 8 mai, porte de Versailles. Ce concours, qui a dévoilé des inventions à succès comme le lave-vaisselle, l’aspirateur ou la tondeuse à gazon, est avant tout l’occasion de découvrir les inventions les plus récentes.

En termes de mobilité et de transports, des produits du quotidien sont passés par le concours Lépine. Parmi eux, le moteur à deux temps, le casque à vélo pliable, le vélo électrique à énergie solaire, ou encore l’hélice à pas variable, utilisée sur les avions, et adaptée aux éoliennes, décuplant ainsi leurs performances.

Cette année aux côtés de la valise qui se transforme en chariot, la trottinette à clipser sous un fauteuil roulant, ou encore le maillot de bain à flotteur intégré, se trouvait le cyclospace, une voiture à pédale familiale qui peut circuler sur les pistes cyclables en accueillant 9 passagers.

“Le cyclospace peut aussi s’insérer dans le trafic des automobiles et venir narguer les automobiles sur leur propre terrain. J’ai l’habitude de dire que c’est une voiture de sport au sens strict du terme !", souligne Nicolas Trüb, inventeur du cyclospace.

Un entonnoir en guise de clim’ ?

Minh Truong, l'inventeur de cet entonnoir pour rafraîchir et renouveler l'air d'une voiture. Un aérateur pour habitacle de véhicules terrestres... (GERARD FELDZER / RADIO FRANCE)

Et pour la voiture, les visiteurs pouvaient découvrir en exposition un dispositif d’aération pour le moins insolite. À l’aide d’un entonnoir fixé sur une fenêtre entrouverte de quelques centimètres, n’importe quel conducteur pourrait renouveler et rafraîchir l’air de son habitacle. Selon son inventeur, Minh Truong, ça réduit la consommation de carburant de 10%, et pas seulement :

“Mon jet est orientable et télescopique : l’air entre en force dans l’habitacle, il est donc en surpression. Il ressort par la vitre ouverte et fait moins de bruit qu’une simple fenêtre ouverte.”

Du tire-vélo aux semelles anti-transpiration

Tout aussi curieux, un inventeur a trouvé le moyen de combiner le vélo et la remontée mécanique en montagne ! Un tire-fesses légèrement modifié devient ainsi un tire-vélo, bien pratique en l'absence de neige, et permettant aux cyclotouristes de s’économiser à la montée.

Même la marche à pied a été mise à l’honneur au concours Lépine, notamment avec des semelles en carton, biodégradables et anti-transpiration, glissées dans la chaussure. Son inventeur Claude Meyer explique :

“Ce sont des semelles qui agissent comme un buvard et pompent les sels minéraux du pied. C’est un peu le même papier que dans vos boites à pizza !”

Le concours Lépine réunit des passionnés qui espèrent ainsi propulser leurs idées. Pourtant, l’enjeu de l’innovation dépasse de très loin cette institution. Aujourd’hui, le rayonnement d’un pays et sa richesse industrielle se mesurent aussi au nombre de brevets déposés. Les Chinois, très présents aux concours industriels ou académiques, l’ont bien compris. À la France d'accueillir et de protéger ses inventeurs, qu’ils soient étudiants, ingénieurs ou artisans.