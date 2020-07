Isère : l'écologie au cœur de la ville de Grenoble

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le maire veut embellir sa ville. Et cela passe parfois par des exemples suprenants, comme la suppression de panneaux publicitaires. Le centre-ville a été piétonnisé. Pour le maire Eric Piolle (EELV), il fait bon vivre à Grenoble (Isère). "On a élargi les trottoires, planté des arbres, fait des voies cyclables", explique-t-il. Les fans de vélo ne cachent d'ailleurs pas leur satisfaction.

L'opposition pointe l'insécurité

Revers de la médaille : à côté de la piste, les voitures restent coincés. A Grenoble, il est difficile de conduire en ville pour faire ses courses. En conséquence, des magasins ferment. De nombreux commerçants dénoncent une politique anti-voiture. L'opposition pointe l'insécurité et, plus étonnant, la propreté dans certains quartiers. Eric Piolle a pourtant obtenu plus de 46% au premier tour des élections municipales. Grenoble pourrait servir de référence pour tous les nouveaux écologistes élus cette année.

