VIDEO. "Oui, c'est bien moi qui écris mes discours !" : Greta Thunberg répond à ses détracteurs dans "Envoyé spécial"

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Début janvier, un bug sur Facebook a relancé une polémique récurrente : Greta Thunberg, l'adolescente devenue égérie de la lutte pour le climat, ne serait pas l'auteur de ses discours. Que répond-elle à ceux qui pensent qu'elle serait trop jeune, trop inexpérimentée pour rédiger ses propres textes ?

"C'est moi qui écris les discours. Et, bien entendu, je veux que tout y soit parfaitement correct. Alors souvent, dès qu'ils sont prêts, je les envoie à des scientifiques, pour qu'ils s’assurent que ce que j'ai écrit est exact. Mais oui, c'est bien moi qui écris mes discours ! Mais je suis flattée que l'on puisse penser qu'ils sont trop bons pour être de quelqu'un comme moi !"

"Si les enfants et la science sont vos ennemis, c'est vous qui avez besoin de vous remettre en question"

L'agressivité que suscite sa fille, Svante Thunberg la trouve "absurde et triste". Il l'explique par "cette époque où des gens très importants, des gouvernants, même, expriment ce genre de haine. Comme eux le font, les gens se disent : 'OK ! On peut se lâcher aussi, puisque nos dirigeants le font'…"

Greta, elle, y voit la preuve que le mouvement pour la défense de la planète dont elle est un symbole est en train de "changer les choses". A ses détracteurs, à ceux qui la trouvent négative, elle réplique par un petit sourire et l'une de ces phrases fortes qui sont sa marque : "Si les enfants et la science sont vos ennemis, alors c'est vous qui avez besoin de vous remettre en question."

Extrait d'une interview à retrouver en intégralité dans "Greta, l'icône du climat", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 23 janvier 2020.