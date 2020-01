Aux Nations unies à New York, à l'Assemblée nationale à Paris, au Forum économique mondial à Davos... A chacune de ses très médiatiques apparitions sur la scène politique internationale, la militante écologiste Greta Thunberg, âgée de 17 ans, essuie un déluge de critiques. L'adolescente suédoise serait trop jeune, ferait mieux de retourner étudier, serait manipulée et même payée... Autant d'affirmations auxquelles franceinfo a déjà apporté des réponses.

Mais alors que l'activiste s'exprimait devant l'élite économique mondiale, réunie à Davos en Suisse, mardi 21 janvier, vous nous avez posé cette question dans le live de franceinfo : "J'ai lu il y a quelques jours que c'était le père de Greta Thunberg qui lui écrivait ses interventions... Ce qui n'enlèverait rien au fond mais ternirait l'image de la jeune icône. Qu'en est-il exactement ?" Remontons donc le fil de cette polémique, alimentée par les détracteurs de la militante.

Vendredi 10 janvier, le magazine américain Wired (en anglais) rapporte qu'un bug de Facebook a momentanément rendu accessible une information qui ne l'est pas forcément sur le réseau social : l'identité des personnes qui gèrent les pages de personnalités publiques ou d'entreprises a été brièvement consultable. Ce problème de sécurité, survenu à l'occasion d'une mise à jour, a été rapidement corrigé par l'entreprise, mais il a tout de même duré du jeudi soir au vendredi matin.

Ont ainsi été révélés, entre autres, les noms des administrateurs des pages Facebook du street-artiste Banksy, du président russe, Vladimir Poutine, du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, du rappeur Snoop Dogg ou encore de la démocrate américaine Hillary Clinton et... de l'activiste suédoise Greta Thunberg.

Des captures d'écran ont alors rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Il apparaît que les messages publiés sur la page officielle de Greta Thunberg sont postés depuis le compte du père de l'adolescente, Svante Thunberg, mais aussi depuis celui d'un militant écologiste indien, Adarsh Prathap. Les deux hommes sont donc soupçonnés d'être les véritables auteurs des publications attribuées à l'adolescente.

I'm not posting the link because I don't want to doxx people, but 4chan found a Facebook bug that let's you see the names of people running pages. I'm only posting about this here because it's noteworthy that Greta Thunberg's posts are made by her father. pic.twitter.com/vKX8sOFtcW