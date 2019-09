VIDEO. \"Les attaques contre Greta Thunberg sont le symptôme d\'une société à la pensée étriquée\", pointe Hugo Horiot

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Greta Thunberg se voit la cible de plusieurs critiques depuis sa prise de parole, aujourd'hui connue, lors de la Conférence onusienne sur le climat (COP 24), en Pologne, en décembre dernier. Hugo Horiot, auteur, comédien et autiste explique pourquoi, selon lui, Greta Thunberg est attaquée. "Ça montre bien encore une fois à quel point la différence est pathologisée dans notre société", regrette-t-il.

J'espère qu'un jour, une personne pourra s'exprimer de façon médiatique même si elle est ouvertement autiste ou dyslexique et qu'elle ne sera plus attaquée sur ce qu'elle est. Hugo Horiot à Brut.

Pour le comédien, la jeune Suédoise n'a pas été attaquée sur son discours de fond. "Elle ne fait que transmettre la parole des scientifiques, elle la vulgarise", précise-t-il. Hugo Horiot considère que les attaques sont plus insidieuses et visent plutôt "ce qu'elle est intrinsèquement". "Sous prétexte qu'elle est dans le spectre de l'autisme, ça voudrait dire qu'elle serait incapable de penser par elle-même", pointe-t-il. "On voit bien à quel point elle hystérise toute une classe d'élites qui sont le produit de cette société extrêmement normative."

Des schémas culturels ancrés

Le gouvernement a dévoilé un plan autisme en avril 2018 dans le but, notamment, de mettre fin aux idées reçues et aux stéréotypes. Mais pour Hugo Horiot, cela ne suffit pas. "Il y a des schémas culturels qui sont très, très lents à bouger, que ce soit au sein de l'Éducation Nationale ou de l'emploi", rappelle-t-il. Il déplore notamment une "pathologisation de la différence" qui demeure très présente.