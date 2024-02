Mobilisation contre l’A69 : Greta Thunberg aux côtés de 350 manifestants contre le projet d’autoroute

Greta Thunberg est venue apporter son soutien aux opposants du chantier de l’A69, dans le Tarn, samedi 10 février. 350 personnes étant réunies selon la préfecture pour la mobilisation, qui avait été interdite.

Ils demandent l’arrêt du projet de l’autoroute A69. Rejoints dans la matinée du samedi 10 février par la militante, Greta Thunberg, les manifestants dénoncent un projet inutile. "On perd ici des ressources précieuses. Et ça ne détruira pas seulement la nature et des terres viables, cela va nous piéger dans un système toxique d’exploitation et de pollution", a déclaré la militante suédoise.

Échanges tendus avec les forces de l’ordre

Le déplacement de Greta Thunberg a ravi les opposants au projet. "Je la remercie du fond du cœur, parce qu’elle est de notoriété internationale, donc ça nous apporte beaucoup de visibilité", a déclaré l’une d’eux. Dès le début de la mobilisation, les échanges avec les forces de l’ordre ont été tendus. Le préfet du Tarn, Michel Vilbois, a interdit la manifestation sur la voie publique ce week-end. "Comme vous l’avez dit, [Greta Thunberg] participe à un rassemblement sur un terrain privé. Ce que j’ai interdit ce sont les manifestations sur la voie publique", a-t-il déclaré. L’autoroute qui doit faire se rejoindre Toulouse (Haute-Garonne) et Castres (Tarn) est contestée pour son impact écologique.