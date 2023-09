Eurozapping : en Suisse, les habitants s'opposent à un décret sur les parcs solaires alpins

Durée de la vidéo : 2 min

Comme chaque soir, le 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du lundi 11 septembre.

En Suisse, les habitants ont voté à 54 % contre l'accélération des chantiers de parcs solaires alpins. Une dizaine de projets sont en cours. Ils sont subventionnés à 60 % par l'Etat suisse, à condition de commencer leur production d'ici 2025. La Suisse compte sur ses parcs solaires pour son indépendance énergétique. Mais elle doit encore convaincre ses habitants.

Un chantier gigantesque en Allemagne

De son côté, l'Allemagne prévoit une autoroute pour l'électricité verte. Dans la région de Hambourg, le vent est généreux et les habitants sont conciliants avec les éoliennes. "On les voit mais on n'y fait plus attention, on est habitués", confie un homme. Depuis 2015, les Allemands prévoient d'envoyer le surplus de cette électricité vers la Bavière. Mais le projet a été retardé par les opposants aux pylônes géants. Les câbles seront donc enterrés sur une distance d'environ 700 km. Ce chantier gigantesque coûtera plus de dix milliards d'euros.