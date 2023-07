"Soit je m'adapte, soit je pars" : les Allemands sont de plus en plus nombreux à quitter leur pays

270 000 Allemands ont quitté leur pays en 2022 pour aller s’installer à l’étranger, le chiffre le plus élevé depuis 2016.

Certains partent à l’heure de la retraite pour profiter du soleil dans des destinations exotiques. D'autres décident aussi de s’expatrier pour des raisons professionnelles. En 2022, 270 000 Allemands ont quitté leur pays pour aller s’installer à l’étranger, le chiffre le plus élevé depuis 2016.

Dans six cas sur dix ces expatriés sont des hommes, de 35 ans en moyenne et trois sur quatre sont diplômés du supérieur. Si certains choisissent de s'exiler pour profiter d'un meilleur cadre de vie au Portugal ou en Asie, la majorité part pour des raisons professionnelles, lassée parfois de la lourde bureaucratie allemande.

"Ce sont tout simplement des gens qui sont insatisfaits de la politique et des réglementations en vigueur", analyse Jochen Schuppener, qui conseille les candidats au départ dans son cabinet près de Munich. "Avec les restrictions que le gouvernement a imposées aux gens pendant la crise du Covid, les départs ont encore augmenté. Si je pense que je ne peux pas changer le système ici, alors il n'y a que deux possibilités : soit je m'adapte, soit je pars", poursuit-il.

Suisse, Autriche et États-Unis en point de chute

La Suisse, l'Autriche et les Etats-Unis sont sur le podium des destinations les plus prisées. Pour Panu Poutvaraa, directeur du Pôle migration à l'institut de recherches économiques IFO, "si on prend les Etats-Unis et la Suisse, les revenus nets sont très élevés et les taux d'imposition beaucoup plus faibles. L'Autriche et la Suisse sont des pays où l'on parle la même langue. Il est donc très facile d'y émigrer".

Cette fuite des cerveaux pèse sur l'économie allemande qui souffre d'une grave pénurie de main-d’œuvre. Mais une partie des départs est compensée par l'immigration et le retour de certains Allemands après quelques années d'expatriation.