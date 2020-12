Essonne : une nouvelle forêt de 35 hectares ouverte aux visiteurs

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Une forêt de feuillus et de pins a été offerte en héritage par un généreux propriétaire au département de l’Essonne, contre la promesse de ne rien y faire construire et de l’ouvrir intégralement au public. Depuis un an, des travaux d’aménagement ont été entrepris et le bois de 35 hectares, à 40 kilomètres de Paris, est ouvert aux promeneurs depuis le mois de décembre. Pour la préserver, un élagage des arbres qui cachaient une lande à bruyères a été nécessaire. Il s'agit d'un type de végétation classé au niveau européen, et menacé de disparition.

Une forêt mieux préservée

"Si on ne fait rien, les bouleaux et les pins vont tout coloniser et on va étouffer cet habitat. On a tout un cortège d’insectes qui vivent dans cette lande et qui risqueraient de disparaître : des criquets, des sauterelles, ou des reptiles", explique Julien Daubignard, du conservatoire départemental des espèces naturelles sensibles. Le garde a également conseillé la création de deux mares pour la reproduction des crapauds et pour lutter contre la disparition des zones humides.

