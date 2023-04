Environnement : une opération de nettoyage pour préserver le Gardon

Cette année, plusieurs personnes sont allées nettoyer le Gardon. Une opération pour préserver la nature en impliquant aussi les plus jeunes.

Munie d'un sac poubelle et d'une paire de gants, un usager scrute les bords du Gardon (Gard) à la recherche de chaque déchet. En une matinée, son sac est déjà bien rempli. "On trouve surtout des emballages plastiques, des cannettes, des bouteilles...", décompte ce dernier. Pour nettoyer la rivière en profondeur, certains se mettent à l'eau et plus particulièrement dans des canoës. Un loueur de canoë-kayak a justement prêté ses embarcations pour l'après-midi. "Ça permet de voir depuis l'eau même, ce qui dégrade le paysage. C'est une autre perspective. Des fois, ça permet aussi de voir des choses au fond de l'eau particulièrement grosses qui doivent aussi être ramassées", détaille un participant.



"La rivière, ce n'est pas une poubelle"

Des plus jeunes participent aussi et pour certains, voir des déchets est révoltant. "La rivière ce n'est pas une poubelle. On n'est pas là pour jeter des déchets, on est là pour se promener", lâche l'une d'entre eux. Cette année, il y a peu de détritus sur les berges en rasion de l'absence de crues, qui ramènent habituellement nombre de déchets de l'amont de la rivière, mais aussi une évolution des mentalités.