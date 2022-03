Environnement : des Français préoccupés, mais pas toujours prêts à des sacrifices économiques, d’après une étude

L’environnement reste une des préoccupations majeures des Français. Huit sur dix interrogés, dans le cadre d’une étude Ipsos – Sopra Steria pour France Télévisions, se disent inquiets au sujet de la protection de l’environnement et du changement climatique. Les plus inquiets sont les moins de 35 ans. "Il y a un paradoxe. La moitié des personnes interrogée estime que dans ce contexte économique et social difficile, avec la hausse des prix, la question environnementale ne doit pas être la priorité. Les Français veulent plus d’écologie, mais sans faire de sacrifices financiers", détaille Hugo Capelli.

Une opposition des Français à l’éolien ?

Concernant l’automobile, 71% sont contre l’interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs, notamment parce qu’ils jugent les voitures électriques trop chères et critiquent leur autonomie. Concernant les énergies renouvelables, l’hydro-électricité, le solaire et la biomasse sortent du lot. L’éolien est absent, une majorité de Français estimant que les éoliennes abîment le paysage. En ce qui concerne les candidats à l’élection présidentielle 2022, aucun ne convainc vraiment, mais Yannick Jadot et Emmanuel Macron arrivent en tête du classement.