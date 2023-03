Environnement : dans les Yvelines, les chenilles processionnaires sont déjà de retour

L. Simonnet, M. Loisel, C. Apiou

Les chenilles processionnaires sont déjà là dans les Yvelines, alors qu’elles font normalement leur apparition en avril.

A Freneuse, Yvelines, il est possible d’apercevoir dans les arbres des amas blancs. Il s’agit de nids de chenilles processionnaires. "Des chenilles comme cela mesurent trois à quatre centimètres de long. C’est extrêmement vigoureux, cela se déplace très rapidement et ces poils sont particulièrement urticants", confie Daniel Vaugelade, habitant de Freneuse et président d’une association de protection de l’environnement.

Limiter l’invasion

C’est lorsque ces chenilles sortent pour venir s’enterrer qu’elles libèrent dans l’air leurs poils. Ce sont eux qui causent démangeaisons et allergies. Normalement, elles ne sortent pas en cette saison, mais plutôt en avril. La douceur de l’hiver a favorisé, entre autres, leur prolifération. Épandage d’insecticide, mise en place de nichoirs ou bien de pièges… pour éviter leur développement, des solutions existent. Des mesures sont aussi prises dans les mairies pour limiter l’invasion de cette espèce.