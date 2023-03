International : Emmanuel Macron est arrivé au Gabon

C. Meral

Emmanuel Macron est en visite en Afrique centrale. Il se trouve au Gabon, jeudi 2 mars.

Jeudi 2 mars, la visite au Gabon du président de la République, Emmanuel Macron, est contestée par l’opposition gabonaise. Le déplacement arrive, selon elle, au mauvais moment, car il a lieu quelques mois avant l’élection présidentielle qui doit se tenir l’été prochain. Pour les opposants, la visite d’Emmanuel Macron vient en quelque sorte conforter, adouber, le président Ali Bongo. En 2016, sa réélection avait été émaillée d’incidents.

Aucun président français n’était venu au Gabon depuis 2010

Emmanuel Macron réfute toute ingérence et affirme ne pas faire un déplacement électoraliste. De source diplomatique, on reconnaît néanmoins que ce voyage ne se déroule pas au meilleur moment. Mais cette visite était considérée comme indispensable. D’abord, parce qu’aucun président français n’était venu au Gabon depuis 2010. De plus, Emmanuel Macron ne voulait pas reporter le sommet pour le climat sur les forêts, précise la journaliste de France Télévisions, Christelle Meral.