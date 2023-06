Environnement : ces enseignes qui se passent totalement de plastique

Certaines enseignes parviennent à se passer de plastique dans tous leurs achats quotidiens. En choisissant des contenants en verre, elles arrivent à tout vendre avec zéro déchet.

Faire ses courses sans aucun plastique, c’est aujourd’hui possible. Un supermarché près de Lille (Nord) propose viandes, laitages et même cosmétiques vendus dans des bocaux en verre consignés. Maxence Lefort, responsable du "Drive tout nu", prépare ainsi la commande qu’un client viendra récupérer. "C’est un supermarché zéro déchet, où vous allez retrouver tous les produits de la grande distribution classique mais on va présenter en version sans emballage à usage unique", explique-t-il.



Réutilisable jusqu’à 40 fois

Maxence Lefort lave les bocaux lui-même pour ensuite pouvoir les réutiliser. Les clients lui ramènent les bocaux vides et gagnent 0,10 centime par contenant rapporté. Aujourd’hui, ce système de consigne séduit de plus en plus d’entreprises. L’une d’elles s’est ainsi lancée dans la livraison de bouteilles consignées. "Elles peuvent être réutilisées jusqu’à 40 fois, donc c’est quand même beaucoup plus vertueux que l’usage unique", commente Stéphane Dessein, cofondateur du "Fourgon".