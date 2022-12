Environnement : bientôt la fin des emballages jetables dans les fast-foods

Article rédigé par A. Chuzeville, M. Damoy, F. Acosta, F. Vallet, S. Pichavant, B. Bouillot, M. Kassou, AFP Vidéo - franceinfo France Télévisions

La mesure était prévue et entrera en vigueur dimanche 1er janvier : dans les fast-foods, la vaisselle devra être réutilisable et non plus jetable. Un défi logistique pour les restaurants, mais un geste écologique précieux, quoiqu'insuffisant pour les associations.

Des frites dans des gobelets rigides plutôt que dans des sachets en papier. Dès le dimanche 1er janvier, la vaisselle réutilisable sera obligatoire pour la consommation sur place dans tous les commerces de restauration rapide avec plus de 20 places assises. Les clients devront également se défaire de certaines habitudes : fini, la boisson commencée sur place et que l'on emporte. "C'est à nous de les accompagner en expliquant que c'est des verres comme dans un restaurant", constate Maria Valera, directrice d'un McDonald's qui a déjà mis en place cette mesure à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Une mesure jugée insuffisante par certaines associations Les petits fast-foods, comme une enseigne de hamburgers à Dijon (Côte-d'Or), sont confrontés à un double défi : investir des millions d'euros dans de la vaisselle réutilisable, mais aussi gérer la logistique. "Ça reste une bonne chose pour la planète, mais c'est vrai que pour nous, c'est énormément de changements", confie Julien Mathiron, le responsable. La mesure, prévue de longue date dans le cadre de la loi anti-gaspillage, est jugée insuffisante par certaines associations.