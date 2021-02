Environnement : à la rencontre de Ludovic Franceschet, l'éboueur parisien star des réseaux sociaux

C. Guyon, D. Da Meda, C. Brunet, L. Bleuzen

C’est l’histoire d’un éboueur devenu une véritable célébrité sur Internet. Mercredi 3 février, les équipes de France 2 vous font rencontrer Ludovic Franceschet, âgé de 45 ans et éboueur à Paris depuis quatre ans. Avec les petits films qu’il diffuse, il sensibilise les plus jeunes au ramassage des déchets et au respect de l’environnement. L’intéressé ne pensait pas que ses vidéos seraient autant regardées, mais il s’en réjouit.

L'avenir dépend des jeunes

Selon lui, "ce sont les jeunes qui ont les clés dans les mains pour pouvoir avoir une planète propre". "Ce n’est pas moi l’avenir, ce sont eux", ajoute-t-il. Ses vidéos, postées quasiment quotidiennement, sont toujours teintées d’une pointe d’humour. Il prend également des photos avant et après ses interventions. Dans les rues, il est désormais reconnu. "Si vous n’étiez pas là, ici, on ne pourrait même plus s’assoir. Les gens ne s’en rendent pas compte", juge un jeune homme assis sur une place.

