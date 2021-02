"La Terre est notre seule maison" : Ludovic F., l’éboueur parisien qui fait un carton sur TikTok avec ses vidéos écolos

Trois éboueurs marchent rue de la Roquette à Paris, le 15 décembre 2020 (BENOIT DURAND / HANS LUCAS)

Il est en train de devenir une petite célébrité sur l’application vidéo TikTok, en filmant tout simplement son quotidien d’embellisseur de rues. Il s’appelle Ludovic, il a 45 ans, est agent de la mairie de Paris et officie à Châtelet-Les Halles, peut-être le quartier qui brasse le plus de passants chaque jour en France et avec eux, évidemment, leurs déchets. Des tonnes de déchets, allant du masque usagé aux emballages de repas à emporter, sans oublier mégots, mouchoirs, canettes ou encore ces gobelets en plastique dans lesquels sont vendus des litres de Bubble Tea, la nouvelle boisson sucrée prisée des moins de 20 ans.

Dans l’univers, la Terre est notre seule maison, et nous sommes en train de pourrir notre maison (...) je fais ces vidéos pour que ma petite existence serve à protéger la planète. Ludovic F., éboueur parisien au site Konbini

Et justement, ce sont eux, ces adolescents, que Ludovic veut toucher en s’exprimant sur TikTok. Il veut leur montrer la réalité d’un métier trop souvent méprisé et surtout les sensibiliser au respect de l’environnement, à l’importance de préserver la planète, "parce que, dans l’univers, dit-il au site Konbini, la Terre est notre seule maison, et nous sommes en train de pourrir notre maison". Pour faire passer ce message, il a donc créé un compte sur l’application et a commencé à poster des vidéos en 2019. Comme tout bon Tiktokeur, il a investi dans un trépied de poche, de 15 cm de haut, sur lequel il accroche son téléphone avant de le poser sur le pavé, de lancer l’enregistrement et d’accomplir son œuvre. A l’écran, les internautes voient des poubelles, des amoncellements de déchets disparaître en trois coups de balais sur fond musical. Et ça marche : 50 000 abonnés, des "j’aime" par centaines de milliers, des encouragements et beaucoup de questions sur le métier, la propreté, le recyclage, l’écologie en général. Pour y répondre, Ludovic fait donc des directs, des lives, de dix minutes tous les matins, juste avant de prendre son service.

Finalement, s’il y a bien un témoin de notre surproduction de déchets jetables et polluants, c’est lui. Un sujet qui l’intéressait déjà enfant, lorsqu’il ramassait les papiers ou les mégots jetés dans la rue par ses parents en leur demandant "pourquoi vous faites ça ?". Ça le choquait et ça le choque toujours, d’autant plus maintenant qu’il connaît le bout de la chaîne : centre de tri parfois, incinérateur souvent, ou décharge, ou la mer, seules destinations de ces déchets qui ne disparaissent pas. Voilà pourquoi Ludovic et ses collègues ne sont pas juste éboueurs, ils travaillent à atténuer l’empreinte humaine, jusqu’à ce qu’on change de mode de vie.