Énergie : le solaire n'est pas très développé en France

Le solaire est encore modeste en France. Le nucléaire représente encore trois quarts de notre production d'électricité, les panneaux solaires représentent 1,7%, loin derrière le gaz, le pétrole ou l'éolien. "Nous sommes en retard sur nos objectifs, explique le journaliste de France 2 Nicolas Chateauneuf. Aujourd'hui, les panneaux solaires installés en France représentent une puissance installée de 8 000 mégawatts, qui représente l'équivalent de ce que pourrait produire un réacteur nucléaire en France", précise-t-il.

La France à la traîne

Comment on se situe en Europe ? "On est plutôt à la traîne, affirme Nicolas Chateauneuf. L'Allemagne est très loin devant nous en nombre de panneaux et en production d'électricité solaire, derrière il y a l'Italie et la Grande-Bretagne. Nous sommes à peu près à égalité avec l'Espagne, qui possède un tiers de panneaux solaires en moins, mais il y a plus de soleil dans le pays", conclut-il.

