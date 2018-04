Énergie : ils produisent et consomment leur propre électricité

Il est possible de produire et de consommer sa propre énergie. L'autoconsommation, cela concerne-t-il beaucoup de monde ? "Cela concerne environ 20 000 foyers. Sur les 37 millions de ménages raccordés à l'électricité, cela peut paraître marginal, mais la progression est forte. 2 000 foyers en 2016, 4 000 début 2017, 20 000 aujourd'hui et, selon des prévisions, 600 000 dans cinq ans", explique Anthony Jolly.

La solution de l'hydroturbine

Le panneau photovoltaïque, mais il existe aussi la solution de l'hydroturbine. "Le principe est assez simple : c'est l'eau qui est source d'électricité. Un propriétaire breton a remis en service un vieux moulin qu'il a racheté près de chez lui. Il y a installé deux turbines. La forte pression de l'eau fait tourner les hélices. Des câbles transportent l'énergie jusqu'à chez lui. Nons seulement cela couvre ses besoins en électricité six à huit mois par an, mais surtout il revend le surplus à EDF", commente le journaliste.

