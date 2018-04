Biométhane : une énergie plus verte et moins chère

En Vendée, une station-service d'un nouveau genre a ouvert ses portes il a quelques mois. Elle distribue un gaz vert, du biométhane. Ce transporteur paiera 99 centimes le litre, soit 30% moins cher que le gazoil. Dix agriculteurs vendéens ont eu cette idée. L'émission de CO2 est réduite de 80%. Le carburant vert n'est pas cher à produire, il provient des déjections des vaches de quatre exploitations. Les agriculteurs récupèrent le fumier, qu'ils broient dans une fosse avant des le mélanger, 300 mètres plus loin, avec ceux de trois autres fermes. À cela s'ajoutent les sous-produits agroalimentaires apportés par les industriels de la région. Le tout ira dans une cuve.

Fournir 1500 foyers et des entreprises

Chauffées à 40 degrés, les bactéries dégradent la matière, on obtient ainsi le biométhane pour faire rouler les camions. Il alimente aussi 1500 foyers d'une ville voisine en énergie. Cette énergie profite aussi à une boulangerie industrielle qui peut chauffer son four 24/24H. Damien Roy et les autres agriculteurs du projet doivent convaincre les constructeurs automobiles de s'équiper en moteurs spécifiques. Lorsque la station tournera à plein régime, ils pourront se verser un complément de salaire.

