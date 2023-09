Écologie : la deuxième vie des cartables recyclés

Durée de la vidéo : 1 min

À chaque rentrée scolaire, le gouvernement dit vouloir diviser par deux le poids du cartable chez les élèves. En attendant d’y parvenir, ces cartables peuvent désormais se recycler et avoir une deuxième vie.

Donner une seconde vie à celui qui a partagé toutes nos rentrées est possible. Il suffit de les déposer dans un des 110 magasins participants en échange de 10 euros. C'est un geste pour la planète et pour le portefeuille. L'offre est plafonnée à deux cartables et est valable à partir de 50 euros d’achat. Depuis un an, le prix du matériel scolaire a augmenté de 11 %, donc cela devient bénéfique pour les parents. L'initiative rencontre un engouement encourageant auprès des clients.

15 000 sacs triés

Depuis le début de l’opération il y a deux mois, 15 000 sacs ont été triés à Châtellerault (Vienne). Les cartables en bon état sont donnés aux Restos du Cœur. Les autres sont broyés, puis traités. Le plastique est ensuite réutilisé pour fabriquer des fournitures scolaires. “On imagine au démarrage du nouveau produit que l’on aura fabriqué la fin de vie et la récupération de cet objet. (…) cette matière-là ne sera pas polluante”, explique Jean-Marc Neveu, cofondateur de Plaxtil.