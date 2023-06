DIRECT VIDEO - Plastique : le mal du siècle ? Le débat du Talk franceinfo

Lors du Comité intergouvernemental de négociation sur le plastique organisé à Paris du 29 mai au 2 juin, la communauté internationale s’est donnée jusqu’à la fin de l’année 2024 pour parvenir à un traité contraignant permettant d’enrayer cette pollution qui menace les écosystèmes. C'est le sujet du Talk franceinfo.Tous les soirs à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

La France consomme chaque année 4,5 millions de tonnes de plastique soit soixante-huit kilos par personne et par an. En matière de recyclage, la France est avant-dernière au niveau européen. Si 98% de notre plastique est collecté, seulement 22% est recyclé. Les plastiques non-recylcés sont ainsi enfouis sous terre, incinérés ou encore traités à l'étranger. La France exporte tous les ans plusieurs centaines de milliers de tonnes de plastique. Pollution de l'air, pollution des mers, destruction des écosystèmes : comment lutter contre le mal du siècle.

Ludovic Pauchant reçoit Dorothée Moisan, journaliste et autrice du livre Les Plastiqueurs aux éditions Kero dans le Talk de franceinfo pour en discuter.

Le coût du recyclage

Chaque année dans le monde 300 millions de tonnes de déchets plastiques sont générées dont près de la moitié n'est pas collectée ni recyclée. A titre d'exemple, on retrouve près de 247 milliards de déchets plastiques dans la mer Méditerranée.

On explique ce phénomène notamment parce que la production industrielle des emballages plastiques nécessite l'usage de produits chimiques et les mélanges de différents types de plastiques. Le recyclage de ce type de matériaux transformés est ainsi plus coûteux, ce qui le rend plus rare. Alors, que faire du plastique que nous produisons ? Comment lutter contre cette pollution industrielle ?

Rejoignez-nous dès 18 heures du lundi au vendredi sur la chaîne Twitch de franceinfo pour participer au Talk de Manon Mella. Une heure d'échange, d'éclairage, de débat autour de sujets d'actualité et de société.