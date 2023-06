DIRECT VIDEO - L'éco-tourisme, c'est si écologique que ça ? Le débat du Talk

Article rédigé par franceinfo Radio France

Alors que la problématique climatique et l'idée d'une décroissance s'imposent dans de plus en plus d'aspects de notre vie, le tourisme semble éluder la question en brandissant le concept de tourisme vert. Mais est-ce vraiment une solution pérenne ? C'est le sujet du Talk de Franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Ludovic Pauchant et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

Tandis que l'aviation civile annonce un retour "à la normale" cet été avec une recrudescence des vols et des tarifs du transport aérien, l'éco-tourisme semble lui aussi avoir le vent en poupe. Il ne représente toutefois que 1% de l'offre en 2020. Cette contradiction que traduisent les pratiques touristiques doit-elle nous alerter, alors que le secteur du tourisme mondial anticipe une forte croissance pour les années à venir.

Est-ce que l’écologie et le tourisme, c’est vraiment compatible ? Est-ce que tout ça, ça n’est pas que du marketing ? Est-ce qu’il est encore raisonnable de voyager loin ? Y-a-t-il un problème d'offre ?





Ludovic Pauchant reçoit Christian Girault, géographe, directeur de recherche au CNRS et Anne-Lise Olivier, directrice de l’association Les Acteurs du tourisme durable, dans le Talk pour en discuter. Rejoignez-nous dès 18 heures du lundi au vendredi sur la chaîne Twitch de franceinfo pour participer au Talk de Manon Mella. Une heure d'échange, d'éclairage, de débat autour de sujets d'actualité et de société.