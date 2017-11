Découvrez le classement de Greenpeace des boîtes de thons les plus respectueuses de l'environnement

Dans une salade, en apéritif, le thon en boîte reste très prisé des consommateurs français. Pourtant, le thon est symbole de la surpêche mondiale, avec des techniques controversées. Greenpeace dévoile, mercredi 22 septembre, un classement des boîtes de thon plus ou moins respectueuses de l'environnement.

Depuis plusieurs années, l'ONG mène une campagne active contre les Dispositifs de concentration de poissons (DCP). Ces manières de pêcher sont largement répandues. Problème : cette méthode permet d'attirer le thon, mais aussi des espèces protégées comme les tortues et certains mammifères marins, tous piégés dans les filets.

Dans son classement 2017, Greenpeace note une nette amélioration du marché du français. "La majorité des marques ont aujourd’hui opéré un changement concret dans leur approvisionnement en faisant désormais plus de place aux thons pêchés à la senne [permet de capturer les poissons à la surface en l'encerclant à l'aide d'un filet de pêche] sans DCP et en diversifiant les stocks de thons pour ne pas reposer uniquement sur les plus menacés", note l'ONG.

Les bons élèves

Phare d'Eckmühl. C'est la seule marque à proposer 100% de thons pêchés à la canne (donc sans filets). Elle a également réduit de 15% les volumes de thon albacore dont les stocks sont menacés, en le remplaçant par du thon listao, dont les stocks se portent mieux.

Système U. Le thon pêché à la canne représente plus de 95% de son approvisionnement. Pour 91% de son stock, il s'agit de le thon listao.

Connétable. La majorité du thon pêché est issue de pêche à la senne sans DCP ou à la canne.

Monoprix. L’enseigne vend 100% de thon pêché à la senne sans DCP. Elle spécifie également quand il s'agit de thon pêché à la canne.

Ceux qui font des efforts

Carrefour. Même si l’enseigne a progressé, seulement 35% des thons sont pêchés à la senne sans DCP. Néanmoins, elle a également augmenté la part de thons pêchés à la canne.

Petit Navire. Thai Union, la maison-mère de Petit Navire, a pris en 2017 de nouveaux engagements pour s'approvisionner. Ainsi, elle a pour objectif de doubler la proportion de thons pêchés sans DCP d’ici à 2020.

Casino. Avant-dernière du classement en 2015, la marque vise un approvisionnement à 60% en thons pêchés sans DCP d'ici à la fin 2018.

Auchan. L’enseigne a augmenté la part de thons pêchés sans DCP dans son approvisionnement en passant de 5% à 37% des volumes.

Intermarché. La part de thon pêché à la canne représente moins de 1% de son approvisionnement. Mais la marque a augmenté la part de thon pêché à la senne sans DCP en 2017.

Les lanternes rouges

Saupiquet. 99% du thon qu’elle vend est pêché sur DCP. Néanmoins, elle a réduit la part des stocks de thon albacore au profit des stocks de thon listao.

Leclerc. Un peu plus de 95% du thon vendu par l’enseigne est pêché grâce à des DCP.

Lidl. 100% du thon vendu par la marque est pêché sur DCP. La marque envisage d’augmenter les approvisionnements en thons pêchés sans DCP à partir de 2018, mais elle ne fixe aucun objectif chiffré.