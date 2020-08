DécouverteWE : les sables du Cul-Du-Chien

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Composés à plus de 99% de silice, les sables du Mont Blanc de Fontainebleau, plus fins encore qu'aux Seychelles et parmi les plus purs au monde, font le bonheur des promeneurs depuis des centaines d'années. Au 19e siècle déjà, les touristes arrivaient par le train pour se promener au milieu de ces étendues de sables.

Curiosité géologique

Ce désert en pleine forêt fascine encore aujourd'hui. Surnommés ainsi en raison du bloc de grès en forme de chien planté au milieu, les sables du Cul-Du-Chien offrent une aire de jeu inédite aux plus jeunes et donnent aux grands l'impression d'être en vacances au bout du monde, à seulement une heure de Paris.

