Découverte : comment préserver la planète au quotidien

Il s'appelle Julien Vidal et a décidé d'agir pour la planète. Première action : mettre un stop pub sur sa boîte aux lettres. Le geste prend deux secondes et permet de faire des économies de 40kg de papier par foyer et par an. L'escalier à la place de l'ascenseur, le vélo plutôt que la voiture, le tri des déchets, Julien Vidal a décidé d'adopter les bons gestes. "Faire son compost, ça permet de réduire d'un tiers le poids de sa poubelle", explique-t-il.

Quand écologie rime avec économie

Julien Vidal a créé un site internet appelé cacommenceparmoi.org pour partager son expérience. Il fabrique désormais la quasi-totalité de ses produits ménagers. Il lui faut par exemple 20 minutes pour fabriquer sa propre lessive. Et ça vaut le coup : écologie peut rimer avec économie. Selon ses calculs, il gagne sur la lessive 25 euros par an, 20 euros par an sur les produits vaisselle, et sur les déodorants, 40 euros par an. Mais aussi 50 euros par an en se privant de sèche-linge, 200 euros en installant un économisateur d'eau, ou encore 80 euros par an juste en débranchant ses appareils. Julien Vidal anime aujourd'hui des ateliers de formation pour aider les gens à mieux se comporter dans la vie quotidienne.

