Recyclage : les difficultés du tri du plastique

En France, il existe encore plus de 200 décharges d'ordures ménagères. Le plastique, sous toutes ses formes, constitue plus de la moitié des déchets. Il s'agit là d'un véritable gâchis, car, théoriquement, le plastique est recyclable à 100%. En France, le plastique est environ deux fois moins recyclé que dans le reste de l'Europe en moyenne.La source du problème est la collecte des emballages, largement insuffisante.

La difficulté du recyclage du plastique

Pour pouvoir recycler l'ensemble des emballages, il faudrait des usines capables de les trier. Or, il n'en existe que 39, qui ne couvrent que 25% de la population. À Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), par exemple, une machine de lecture optique à infrarouge trie les emballages selon leur composition chimique. Ces centres de tri coutent cher, plus de 10 millions d'euros : à Saint-Brieuc, 4 collectivités ont dû rassembler leurs forces. Les usines qui fabriquent de nouvelles bouteilles n'utilisent que 25% de plastique recyclé par manque. D'ici à 2022, la totalité des emballages plastique devrait être collectée et triée, mais le gouvernement veut aller plus loin avec un objectif de 100% de plastique recyclé en 2025.

