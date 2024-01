Décharge d'Éroudeville dans la Manche : une association annonce qu'elle va porter plainte contre Veolia

L'association Ensemble contre le projet d'enfouissement annonce qu'elle compte porter plainte contre Veolia, qui gère la décharge d'Éroudeville (Manche), "lundi ou mardi", précise-t-elle vendredi 5 janvier à France Bleu Cotentin. Cette association reproche à cette multinationale française de ne pas agir suffisamment pour limiter les nuisances générées par ce site. Veolia ne nie pas l'existence de nuisances mais assure faire "le maximum pour y remédier".

"Quand il fait chaud, on ouvre les fenêtres et l'odeur rentre dans ma maison", raconte à France Bleu Cotentin une habitante de Montebourg, commune limitrophe d'Eroudeville. "Nous vivons avec cent camions qui traversent nos villes chaque jour, nous n'en pouvons plus", ajoute Monique Gosset présidente de l'association Ensemble contre le projet d'enfouissement.

Depuis sa création, il y a presque vingt ans au moment de l'ouverture de la décharge d'Éroudeville, cette association dénonce les mauvaises odeurs, les balais de camions ou autres milliers de goélands qui viennent s'y nourrir. Mais pour la première fois, "nous nous sommes décidés à porter plainte pour atteinte à notre santé", explique Monique Gosset. La présidente de l'association Ensemble contre le projet d'enfouissement estime qu'il y a "peu de chances" d'obtenir gain de cause devant la justice face au géant Veolia mais "peut-être qu'avec ça, on se fera entendre".

Conscience des nuisances

Lors d'une réunion en septembre dernier, le gestionnaire de la décharge a été sommé par la préfecture de la Manche de limiter davantage les odeurs, rapporte France Bleu Cotentin. Bruno Delpierre, le directeur des unités industrielles de Normandie pour le groupe Veolia, assure que l'entreprise a "parfaitement conscience de certaines nuisances" et fait "le maximum pour y remédier". Il annonce l'ouverture d'une ligne téléphonique "début 2024" pour permettre "aux riverains du site de signaler les ressentis odeurs". "Ça nous permettra de recouper ces informations avec les données d'exploitation du site et de nous aider à identifier la source et donc de la traiter le plus rapidement possible derrière", explique Bruno Delpierre.

Les élus ont également conscience du problème. "Si j'étais riverain, je réagirais comme eux. Au bout d'un certain temps, ces nuisances deviennent insupportables. Ça fait vingt ans que ça dure", réagit Édouard Mabire, vice-président de l'agglomération du Cotentin, en charge de la collecte et de la valorisation des déchets. "Le souci, c'est qu'il y a cinquante ans, chaque commune avait sa décharge et aujourd'hui, ce n'est plus le cas", ajoute-t-il sur France Bleu Cotentin. Les collectivités de la Manche cherche des alternatives mais, prévient l'élu, "ça risque de prendre du temps, cinq à six ans minimum".