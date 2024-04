Tadjikistan : la nouvelle vie des déplacés climatiques

L’Asie est la partie du monde qui a été la plus touchée par les catastrophes liées à la météo en 2023. Le Tadjikistan n’est pas épargné, alors les autorités ont mis en place un programme pour mieux protéger les déplacés climatiques.

Les catastrophes climatiques comme inondations spectaculaires ou les glissements de terrain sont plus fréquents et de plus en plus graves. L’Asie centrale a été particulièrement frappée par les catastrophes liées au réchauffement climatique en 2023. Le Tadjikistan, petit pays montagneux, n’a pas été épargné. Sur plusieurs centaines de mètres, des maisons sont presque collées les unes aux autres. Elles abritent les nombreux déplacés climatiques du pays. C’est la partie la plus visible du projet gouvernemental pour les personnes les plus vulnérables, celles qui vivaient près des zones à risque.

Une ville toujours en construction

C’est une nouvelle vie, loin de chez eux. Après un départ difficile, tout le monde s’est adapté à un environnement différent et personne ne le regrette aujourd’hui. Petits et grands ne veulent d’ailleurs plus partir. Chacun a des projets et peut rêver d’une vie meilleure. Ces dernières années, 45 000 Tadjiks ont été relogés par les autorités, notamment à Khourosson, à 70 kilomètres de la capitale Douchanbé. La ville est toujours en construction afin d’accueillir de nouveaux déplacés climatiques. Comme les perspectives climatiques ne sont pas bonnes, la ville voit encore plus grand et s’étend davantage.