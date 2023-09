Réchauffement climatique : le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré

Durée de la vidéo : 1 min

Comme un rappel de l'urgence qu'il y a à agir, ce mois de septembre sera le plus chaud jamais enregistré en France, avec une température moyenne de 22 °C.

Un soleil d'été, en automne. 22 °C ont été enregistrés, lundi 25 septembre, sur le bassin d'Arcachon (Gironde). Une surprise pour les vacanciers. "On est très gâtés aujourd'hui, toute la semaine apparemment, cela va durer", se réjouit une touriste. Des températures anormalement clémentes. Ce mois de septembre s'annonce d'ores et déjà le plus chaud jamais enregistré. Il a été marqué par une canicule estivale les 10 premiers jours et des records battus tout au long du mois, à l'exception d'une brève période de fraîcheur.

3,5 °C de plus

Selon les prévisions, l'excédent par rapport aux normales saisonnières devrait être de 3,5 °C. "Ce mois de septembre est à la fois le mois le plus chaud jamais enregistré, mais c'est aussi le vingtième mois consécutif avec des températures supérieures aux normales de saison. Ça c'est clairement un marqueur du changement climatique, avec une chaleur quasiment constante. Et on sait que dans les années à venir, cela va continuer", avertit Pierre Huat, météorologue - Weather Solutions.