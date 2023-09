Planification écologique : "On est dans une situation d'urgence absolue", alerte Cyril Dion, écrivain et réalisateur

Durée de la vidéo : 3 min

Mardi 26 septembre, l'écrivain et réalisateur Cyril Dion est l'invité du 12/13 info, pour réagir aux annonces faites par Emmanuel Macron au sujet de la planification écologique.

Que pense Cyril Dion, écrivain et réalisateur, des annonces d'Emmanuel Macron sur la planification écologique ? "Si on avait entendu ces mesures-là il y a 15 ans, cela aurait été formidable. Cela aurait un moyen de commencer à décarboner progressivement la société. Là, on en est plus là, on est arrivé à un stade où on dépasse toutes les moyennes saisonnières, les unes après les autres, où potentiellement, on est en train de dépasser des 1,5 °C, qu'il ne faudrait pas dépasser entre 2030 et 2035. Donc, on est dans une situation d'urgence absolue", alerte-t-il, mardi 26 septembre, sur le plateau du 12/13 info.

"Transformer notre modèle de société"

"Ce n'est pas simplement en remplaçant des chaudières à fioul par des pompes à chaleur, ou des voitures thermiques par des voitures électriques, que l'on va s'en sortir. On a besoin globalement de transformer notre modèle de société. On ne peut continuer à dire, par exemple, que l'on veut toujours plus de croissance et, en même temps, dire que l'on va prendre des mesures qui décarbonent un peu, et croire que cela va fonctionner", estime Cyril Dion.