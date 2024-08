Réchauffement climatique : le mois de juillet a été le deuxième plus chaud jamais enregistré, juste derrière juillet 2023

Depuis juin 2023, chaque mois avait battu son record de température à l’échelle de la planète depuis le début des relevés. Avec une température moyenne globale de 16,91°C, le mois de juillet n’a été que 0,04°C plus frais que celui de l’année précédente, annonce le laboratoire européen Copernicus, jeudi 8 août. Les données publiées dans le dernier rapport mensuel du laboratoire témoignent ainsi de la fin d’une inquiétante série de 13 mois pendant laquelle le phénomène El Niño a amplifié les effets du réchauffement climatique provoqué par les activités humaines.

Un graphique représentant l'évolution des températures de l'air en 2023 et 2024. (COPERNICUS)

Avec des températures globales moyennes dépassant de 1,48°C la moyenne pour un mois de juillet sur la période 1850-1900, cette édition 2024 met aussi un terme à une série de 12 mois consécutifs passés au-dessus de la limite des 1,5°C, une limite à ne pas dépasser durablement d'ici à 2100 pour rester dans les clous de l’Accord de Paris.

à lire aussi En Californie, la vallée de la Mort enregistre un nouveau record de chaleur en juillet

En Europe, la température moyenne a dépassé de 1,49°C celles enregistrées sur la période 1991-2020. "Les températures étaient le plus au-dessus des moyennes au sud et dans l'est de l'Europe", précise Copernicus. Au global, "l'ouest des Etats-Unis, l'ouest du Canada, la majeure partie de l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie et l'est d'Antarctique" ont connu les températures les plus élevées par rapport à la moyenne.

A noter aussi que, si juillet 2024 a été très légèrement moins chaud que son équivalent de 2023, c’est bien cette année que la température moyenne la plus chaude jamais enregistrée sur une seule journée sur le globe a été relevée. A deux reprises même : 17,16°C et 17,15°C les 22 et 23 juillet.

Depuis le XIXe siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,1°C. Les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse était due aux activités humaines, consommatrices d'énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz). Ce réchauffement, inédit par sa rapidité, menace l'avenir de nos sociétés et la biodiversité. Mais des solutions – énergies renouvelables, sobriété, diminution de la consommation de viande – existent. Découvrez nos réponses à vos questions sur la crise climatique.