Réchauffement climatique : le mois d'octobre est le plus chaud jamais enregistré

Depuis janvier 2023, la température moyenne mondiale est la plus chaude jamais mesurée dans le monde. Les effets du réchauffement climatiques sont déjà visibles.

Cette année encore, l'Antarctique fond, les forêts brûlent, les tempêtes et les inondations se multiplient. La situation est loin de s'améliorer. Depuis janvier 2023, la température moyenne est la plus chaude jamais mesurée sur les dix premiers mois de l'année, avec une augmentation de 1,43°C par rapport à l'ère préindustrielle. "Un climat qui se réchauffe, ça a des conséquences visibles, par exemple le recul des glaciers", explique Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, membre du GIEC.

Des efforts qui ne sont pas suffisants

"Ça entraîne aussi une augmentation des extrêmes chauds, plus fréquents, plus intenses (…) ça affecte aussi la sévérité des sécheresses, parce que, plus le climat se réchauffe, plus les sols se vident rapidement de leur humidité en été", ajoute-t-elle. En 2015, l'accord de Paris sur le climat, jugé historique par les scientifiques, prévoyait de limiter la hausse des températures à 1,5°C. Pour l'instant, les efforts ne sont pas suffisants pour limiter le réchauffement climatique.