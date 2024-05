Réchauffement climatique : au Mexique, un village en train de disparaître à cause de la montée des eaux

El Bosque, au Mexique, est en train de disparaître à cause de la montée du niveau de la mer. Alors que le village comptait encore 700 habitants il y a deux ans, il en reste aujourd'hui à peine une douzaine. D'après Greenpeace, ce village illustre les dégâts du réchauffement climatique au Mexique.

À El Bosque (Mexique), des maisons sont englouties par la mer. Sur la plage se trouvent des décombres d'habitations à perte de vue. Chaque jour, Adrian Perez, habitant du village, passe devant son ancienne école, abandonnée. "C'est difficile. Je suis né, j'ai grandi ici", déplore-t-il. Le village, situé au sud du Mexique, comptait encore 700 habitants il y a deux ans. Il en reste aujourd'hui à peine une douzaine.

Des familles contraintes de fuir

Des dizaines de familles ont été contraintes de fuir la montée des eaux, en plus des sécheresses à répétition. Comme elles, Cristy Echeverria, ancienne habitante du village, n'a pas eu d'autres choix que de quitter sa maison. "On entend constamment parler du changement climatique, mais jamais on n'aurait pensé qu'il se produirait chez nous", indique-t-elle. Pour Greenpeace, ce village d'El Bosque illustre les dégâts du réchauffement climatique au Mexique. En 2022, le nombre de déplacés environnementaux a atteint un record de plus de 30 millions de personnes dans le monde.