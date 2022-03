Présidentielle : quelles mesures proposées par les candidats sont contraires aux objectifs climatiques de la France ?

Cet article fait partie d'une opération spéciale, en collaboration avec Les Shifters, une association de bénévoles qui accompagne le groupe de réflexion The Shift Project, spécialiste de la transition énergétique.

Les programmes des candidats recèlent-ils des faux pas ou autres fausses bonnes idées ? En se basant sur sept secteurs de la Stratégie nationale bas carbone (transports, bâtiments, agriculture, forêts, industrie, énergies et déchets), Les Shifters ont évalué la performance des programmes au regard des objectifs de la France en matière de réduction des gaz à effet de serre. Dans quatre de ces secteurs, les propositions de Jean-Luc Mélenchon sont jugées proches de ces objectifs, contre deux secteurs chez Yannick Jadot et un secteur chez le président sortant, Emmanuel Macron.

>> Crise climatique : on a épluché les programmes des candidats à la présidentielle pour voir s'ils respectent l'accord de Paris

Selon l'analyse détaillée des Shifters, aucun des candidats ne remplit pleinement les objectifs de l'accord de Paris et deux d'entre eux, Nathalie Arthaud et Jean Lassalle, ne présentent pas assez de mesures pour permettre de déterminer la place de leurs programmes respectifs sur ce spectre. Enfin, trois candidats prônent des mesures jugées contraires à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Franceinfo revient sur ces propositions.

Pour chaque thématique, Les Shifters ont classé les mesures des candidats selon qu'elles sont en accord ou en contradiction avec les objectifs de la France. (LES SHIFTERS)

La voiture individuelle et l'avion chez Nicolas Dupont-Aignan

Le transport est responsable de 31% des émissions nationales. Dans ce secteur, certaines propositions de Nicolas Dupont-Aignan vont dans le sens de la SNBC, comme le développement du transport ferroviaire et la généralisation de l'utilisation de véhicules moins polluants via un bonus pour l'acquisition d'un véhicule consommant moins de 3 litres/100 km. Mais d'autres mesures "vont à l'encontre de la SNBC, qui prévoit une baisse importante de la part modale de la voiture particulière", remarquent Les Shifters.

Parmi les mesures contraires aux ambitions de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ils citent la baisse des tarifs des péages, la suppression de certaines zones à faibles émissions ou encore une moindre taxation des carburants.

Par ailleurs, le programme du candidat de Debout la France ! n'évoque le trafic aérien que pour diminuer le coût du transport entre l'outre-mer et l'Hexagone et promouvoir le tourisme vers la France depuis l'Asie et l'Amérique du Sud, "ce qui peut densifier le trafic", estime l'association, donc générer davantage d'émissions de gaz à effet de serre.

Un mix énergétique peu convaincant chez Le Pen, Dupont-Aignan et Lassalle

Le secteur de l'énergie est responsable de 10% des émissions en France. Les programmes de Marine Le Pen, de Jean Lassalle et de Nicolas Dupont-Aignan affichent tous trois l'ambition de le décarboner, conformément aux ambitions de l'accord de Paris. Pour ce faire, les candidats misent sur un fort essor du nucléaire. Trop fort, même, pour le candidat de Debout la France ! : selon Les Shifters, Nicolas Dupont-Aignan table sur un développement de l'atome "qui dépasse ce que RTE [le gestionnaire du réseau] considère comme faisable dans son rapport Futurs énergétiques 2050", souligne l'association, avec le maintien "hautement improbable" en l'état de la recherche d'une production nucléaire à hauteur de 70% de la production énergétique.

Mais c'est surtout l'opposition de ces candidats à une ou à plusieurs sources d'énergie renouvelable qui pénalise leur note. Ainsi, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan rejettent les énergies solaire et éolienne. Pour sa part, la candidate du Rassemblement national mise sur un mix entre nucléaire, hydroélectricité et hydrogène, pour compenser l'arrêt total du recours aux éoliennes et un inévitable déclin du solaire qu'entraînerait la fin des subventions au photovoltaïque. Or, se priver de ces deux sources d'énergie renouvelable "semble incompatible avec la SNBC, qui vise au contraire une diversification du mix indispensable", préviennent Les Shifters, relevant que ces deux candidats s'appuient sur des technologies "peu matures" ou "à l'état de recherche".

La proportion des mesures en fonction de la disponibilité ou non de la technologie, dans les programmes des différents candidats à l'élection présidentielle. (LES SHIFTERS)

Quant à Jean Lassalle, il propose d'investir – en complément du nucléaire – dans le solaire et les énergies marines, mais veut lui aussi mettre un frein à l'éolien. Cette dernière volonté "apparaît en contradiction avec tous les scénarios de décarbonation du mix énergétique récemment publiés", soulignent Les Shifters.

Des aides qui favorisent des énergies carbonées pour Lassalle et Le Pen

Parmi les mesures visant à préserver le pouvoir d'achat des ménages, Jean Lassalle propose une baisse de la TVA (de 20% à 5,5%) sur les hydrocarbures. Cela "renforce l'attractivité par le prix des énergies carbonées", notent Les Shifters.

De même, Marine Le Pen envisage de baisser la TVA sur toutes les énergies (essence, gaz et électricité), "ce qui pourrait entraîner un accroissement de la consommation dû à une plus grande accessibilité", poursuit l'association.